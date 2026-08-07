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Seceta lovește România! RESTRICȚII la consumul de apă în 141 de localități din mai multe județe
Seceta lovește România
Publicat7 aug. 2026, 12:55
Sursărealitatea.net
Seceta severă care afectează România a dus la introducerea restricțiilor de consum al apei în 141 de localități din mai multe județe, potrivit Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR). Cele mai afectate sunt zonele din Moldova, Crișana, Oltenia și Muntenia, unde debitele râurilor au scăzut semnificativ, iar în unele cazuri au fost înregistrate chiar fenomene de secare.
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