Intervenție crucială pe Dunăre pentru salvarea Cernavodă. ANAR: Fiecare barjă va fi scufundată în 3-4 ore

Publicat 7 aug. 2026, 10:47 Actualizat 7 aug. 2026, 10:48 Sursă realitatea.net

Autoritățile pregătesc o intervenție de amploare pe brațul Bala al Dunării pentru a crește nivelul apei în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Cele patru barje care vor fi scufundate controlat au fost pregătite, iar fiecare operațiune este estimată să dureze între trei și patru ore.

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