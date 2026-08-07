Intervenție crucială pe Dunăre pentru salvarea Cernavodă. ANAR: Fiecare barjă va fi scufundată în 3-4 ore

Autoritățile pregătesc o intervenție de amploare pe brațul Bala al Dunării pentru a crește nivelul apei în zona Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul unui debit minim istoric al fluviului. Cele patru barje care vor fi scufundate controlat au fost pregătite, iar fiecare operațiune este estimată să dureze între trei și patru ore.
Patru barje vor fi scufundate pentru a redirecționa debitul Dunării
Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat că, joi, a fost finalizată încărcarea ultimei dintre cele patru barje care vor fi folosite în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către brațul Bala.
Potrivit instituției, specialiștii au stabilit soluția optimă de amplasare a barjelor pentru a maximiza efectul de redirecționare a curentului către brațul vechi al Dunării.
Barjele au fost încărcate cu rocă până la un pescaj de 1,9 metri și vor fi scufundate controlat, una câte una, prin inundarea camerelor etanșe, în condiții de maximă siguranță. Fiecare operațiune este estimată să dureze între trei și patru ore.
Primele două barje vor fi amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Scopul este formarea a două praguri artificiale care să redirecționeze o parte din debit către brațul vechi al Dunării.
Debitul Dunării, la un minim istoric. Miza este funcționarea Cernavodă
Obiectivul intervenției este creșterea cu câțiva centimetri a nivelului apei în dreptul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și menținerea condițiilor hidrologice necesare funcționării acesteia, într-o perioadă în care Dunărea înregistrează debite extrem de scăzute.
Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în România este de doar 1.400 de metri cubi pe secundă, un nou minim istoric, iar tendința este de menținere a acestei valori pe parcursul întregii săptămâni.
La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă 2 centimetri față de ziua precedentă, ajungând la -220 de centimetri. Estimările hidrologilor arată că nivelul apei ar putea coborî până la -230 de centimetri în data de 13 august, cu o scădere medie de 1-2 centimetri pe zi în următoarele șase zile.