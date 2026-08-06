Start spectaculos la UNTOLD 2026. Artistul-surpriză care deschide prima seară de festival

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 20:17

Festivalul UNTOLD a început oficial la Cluj-Napoca, unde sute de mii de participanți sunt așteptați să ia parte, în următoarele patru zile, la unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa. Cele nouă scene vor găzdui peste 200 de artiști din România și din străinătate.

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