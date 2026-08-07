ELCEN oprește preventiv CET Grozăvești din cauza caniculei. Apa caldă în București nu va fi afectată

ELCEN a oprit vineri, preventiv și controlat, CET Grozăvești pentru protejarea echipamentelor afectate de temperaturile extreme și de condițiile dificile de funcționare din timpul valului de caniculă. Compania dă, însă, asigurări că bucureștenii vor avea în continuare apă caldă, iar de luni va fi pornită CET Progresu pentru a sprijini Sistemul Energetic Național.
Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat vineri, într-un comunicat, că a oprit controlat grupul energetic în cogenerare (cazan și turbină) de la CET Grozăvești, pentru a evita o posibilă avarie în condițiile actualului val de caniculă.
Potrivit companiei, „măsura are caracter strict preventiv, fiind determinată de temperaturile ridicate ale apei de răcire, consumul redus de energie termică pe timp de vară și restrângerea ariei de alimentare cauzată de lucrările executate de Termoenergetica în rețeaua de termoficare”.
Grupul energetic fusese repornit pe 3 august și livra zilnic aproximativ 30 MW în Sistemul Energetic Național (SEN), contribuind la acoperirea necesarului de energie în perioada stării de alertă energetică.
Canicula și lucrările din rețea au limitat funcționarea centralei
ELCEN explică faptul că exploatarea centralei a fost îngreunată de două probleme majore. Prima este reprezentată de temperatura foarte ridicată a apei de răcire preluate din râul Argeș, care a ajuns la 27-30 de grade Celsius, favorizând supraîncălzirea unor componente ale turbinei.Cea de-a doua ține de consumul redus de energie termică specific sezonului cald și de lucrările de modernizare efectuate de Compania Municipală Termoenergetica, care au redus aria alimentată de CET Grozăvești.
În aceste condiții, apa din rețea nu a mai putut prelua suficientă căldură, iar temperatura agentului termic a crescut până la aproximativ 95-100 de grade Celsius pe tur și peste 75 de grade pe retur.
„Pentru a preveni uzura sau avarierea agregatului, specialiștii ELCEN au decis oprirea operativă a grupului înainte de atingerea limitelor critice de siguranță”, precizează compania.
Apa caldă din Capitală este asigurată
ELCEN transmite, totodată, că oprirea turbinei nu afectează furnizarea apei calde către populație.
„Apa caldă este asigurată neîntrerupt. Oprirea turbinei de la CET Grozăvești nu afectează în niciun fel consumatorii din București”, se mai arată în comunicat.
Compania precizează că prepararea apei calde menajere este realizată prin punerea în funcțiune a unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF), astfel încât alimentarea să continue fără întreruperi.
CET Progresu va intra în funcțiune luni
Pentru a menține aportul de energie în Sistemul Energetic Național, ELCEN va porni luni dimineață CET Progresu.
„CET Progresu va livra MW suplimentari în SEN și va consolida stabilitatea rețelei”, anunță compania.
Reprezentanții ELCEN mai precizează că parametrii tehnici ai CET Grozăvești sunt monitorizați permanent, iar repornirea grupului energetic va fi analizată imediat ce condițiile meteorologice vor permite răcirea optimă a echipamentelor.