ELCEN oprește preventiv CET Grozăvești din cauza caniculei. Apa caldă în București nu va fi afectată

Publicat 7 aug. 2026, 14:30 Sursă realitatea.net

ELCEN a oprit vineri, preventiv și controlat, CET Grozăvești pentru protejarea echipamentelor afectate de temperaturile extreme și de condițiile dificile de funcționare din timpul valului de caniculă. Compania dă, însă, asigurări că bucureștenii vor avea în continuare apă caldă, iar de luni va fi pornită CET Progresu pentru a sprijini Sistemul Energetic Național.

Distribuie articolul