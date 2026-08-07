DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

Publicat 7 aug. 2026, 11:04 Sursă realitatea.net

Vineri, 7 august, începe cea de-a 18-a ediție a Festivalului de Film și Istorii Râșnov (FFIR), care propune, timp de 17 zile, peste 100 de evenimente în Râșnov, Brașov, Feldioara și Codlea.

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