DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

Vineri, 7 august, începe cea de-a 18-a ediție a Festivalului de Film și Istorii Râșnov (FFIR), care propune, timp de 17 zile, peste 100 de evenimente în Râșnov, Brașov, Feldioara și Codlea.
Primul weekend marchează începutul unui maraton cultural care va continua până pe 23 august și va reuni, în cele patru orașe gazdă, peste 100 de evenimente și aproximativ 100 de invitați din domeniile culturii, istoriei, jurnalismului și vieții publice.
Startul festivalului este dat la Cetatea Feldioara, unde, în fiecare dintre cele trei zile ale weekendului, copiii sunt invitați la ateliere interactive, urmate de concerte, spectacole și proiecții de film în aer liber.
Vineri seara, publicul va putea cânta împreună cu Grupul Om Bun și va urmări apoi capodopera cinematografiei poloneze 'Pădurea Katyn', în regia lui Andrzej Wajda. Sâmbătă, 8 august, scena Cetății Feldioara îi aparține Alinei Manole, una dintre cele mai apreciate cantautoare din România, urmată de proiecția filmului norvegian 'Toată lumea îl urăște pe Johan'. Duminică, 9 august, Cristina Bordeanu prezintă spectacolul 'Adevărata poveste a Spânului', iar seara se încheie cu documentarul românesc 'Varză, cartofi și alți demoni. După 10 ani', în regia lui Șerban Georgescu.
La Brașov, festivalul începe tot vineri, 7 august, cu FFIR Pop-Up: Coresi Edition, un program dedicat întregii familii, organizat în parteneriat cu Coresi Shopping Resort. Publicul va putea participa la jocuri sportive, ateliere creative și demonstrații de cheerleading susținute de Râșnov Stars, iar seara continuă cu spectacolul 'Adevărata poveste a Spânului' și concertul Watzzy.
Festivalul se va desfășura în perioada 7-9 august la Feldioara, 7-13 august la Brașov, 8 august la Codlea și 14-23 august la Râșnov.
Un eveniment dedicat împlinirii a 111 ani de la nașterea scriitorului Gellu Naum va avea loc sâmbătă, 8 august, la Comana (Giurgiu).
Program Festivalul 'Gellu Naum', ajuns la ediția a XI-a, cuprinde masa rotundă 'Despre Gellu Naum' (12:00 - 13:00), lecturi de poezie (13:00-14:00), demonstrație interactivă de tipar manual din opera lui Gellu Naum (pentru adulți) (15:00 - 16:00), 'Apolodor și prietenii' - lectură interactivă din cărțile cu Apolodor cu profesoara Brîndușa Dragomir, alături de alți invitați (16:00 - 17:00), demonstrație interactivă de tipar manual din opera lui Gellu Naum (pentru copii) (17:00 - 18:00).
În perioada 5-9 august, cea de-a 17-a ediție a Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR) aduce la Iași peste 100 de invitați, mai mult de 50 de evenimente și un program desfășurat în 10 spații din oraș, de la cinematografe și săli de spectacole până la muzee și, în premieră, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, care devine una dintre principalele scene ale festivalului.
Tema ediției, 'Terapia', se regăsește în întreg programul festivalului, în selecția de filme și Conferințele SFR, expoziții, spectacole de teatru și concerte. Programul reunește avanpremiere și premiere, proiecții aniversare, cea de-a doua ediție a Conferințelor SFR, două expoziții de fotografie, două spectacole de teatru, cinci concerte, o lansare de carte și trei momente speciale dedicate memoriei lui Mircea Lucescu, Mircea Diaconu și Horia Moculescu.
Festivalul include, de asemenea, secțiunea Focus Republica Moldova, cu cinci producții prezentate în avanpremieră, dar și cea de-a treia ediție a Academiei SFR, proiectul educațional în cadrul căruia va fi realizat scurtmetrajul 'Noaptea de Sânziene', în regia lui Andrei Răuțu, după scenariul câștigător semnat de Cris Petcu. În cadrul ediției din acest an vor fi acordate și Premiile de Excelență SFR.
Detalii despre fiecare eveniment sunt disponibile pe www.festivalsfr.ro, iar biletele pot fi achiziționate prin Eventbook.
AGERPRES