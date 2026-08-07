ANSVSA a negociat, la Ankara, un acord pentru facilitarea tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine și bovine

Publicat 7 aug. 2026, 10:57 Sursă realitatea.net

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a negociat, la Ankara, stabilirea unui acord pentru facilitarea tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine și bovine, măsură care oferă avantaje logistice majore pentru accesul pe piețele din Orientul Mijlociu.

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