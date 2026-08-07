ANSVSA a negociat, la Ankara, un acord pentru facilitarea tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine și bovine

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a negociat, la Ankara, stabilirea unui acord pentru facilitarea tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine și bovine, măsură care oferă avantaje logistice majore pentru accesul pe piețele din Orientul Mijlociu.
Potrivit unui comunicat al Autorității, negocierile tehnice vor continua în viitorul apropiat.
Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a făcut parte din delegația oficială a României, condusă de viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, care a efectuat o vizită de lucru la Ankara, în Turcia, în perioada 5-6 august.
În cadrul vizitei, șeful ANSVSA a purtat discuții tehnice cu omologii din cadrul autorității competente din Republica Turcia.
Discuțiile au vizat analiza normelor sanitar-veterinare care reglementează exportul direct de carcase de bovine și ovine provenite din România.
Totodată, s-a evidențiat importanța unei strânse cooperări instituționale pentru prevenirea, monitorizarea și combaterea eficientă a riscurilor sanitare veterinare cu impact major asupra sectorului zootehnic.
Au fost analizate oportunitățile de extindere a schimburilor comerciale în acest sector strategic. Discuțiile au evidențiat un interes real din partea turcă pentru importul de produse agroalimentare din țara noastră, deschizând noi perspective pentru producătorii români.
În același timp, s-au stabilit instrumente de cooperare și alertă timpurie pentru a reduce riscul blocajelor la frontieră și pentru a armoniza standardele și procedurile în domeniul siguranței alimentare.
Vizita, organizată la inițiativa părții române, a vizat analizarea unor aspecte de interes comun și identificarea unor măsuri concrete pentru consolidarea cooperării în domeniul agroalimentar cu Republica Turcia, unul dintre principalii parteneri comerciali ai României din afara Uniunii Europene și principala destinație pentru exporturile românești extra-comunitare.
În cadrul întâlnirii bilaterale, vicepremierul Tanczos Barna a purtat discuții la nivel înalt cu omologul său turc, Ibrahim Yumakli, pentru eliminarea barierelor comerciale și intensificarea schimburilor de produse.
AGERPRES