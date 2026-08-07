Titularizare 2026: Lista posturilor vacante pentru profesori este actualizată vineri

Lista posturilor didactice vacante va fi actualizată vineri, 7 august, după finalizarea repartizării candidaților de la Titularizare 2026 pe posturi pe perioadă nedeterminată. Actualizarea va reflecta locurile rămase disponibile după ședințele publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august.

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