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Titularizare 2026: Lista posturilor vacante pentru profesori este actualizată vineri

Titularizare 2026

Titularizare 2026

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 7 aug. 2026, 08:04

Lista posturilor didactice vacante va fi actualizată vineri, 7 august, după finalizarea repartizării candidaților de la Titularizare 2026 pe posturi pe perioadă nedeterminată. Actualizarea va reflecta locurile rămase disponibile după ședințele publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august.

La ședințele de repartizare au participat profesorii și viitoarele cadre didactice care au obținut minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă. Aceste posturi permit angajarea pe perioadă nedeterminată, potrivit calendarului oficial al concursului național de ocupare a posturilor didactice.

Următoarele etape de repartizare

Ministerul Educației a stabilit noi ședințe de repartizare spre finalul lunii august:

  • 20-21 august: repartizarea candidaților cu medii peste 7 pe posturi netitularizabile (perioadă determinată), cu prioritate pentru cei care beneficiază de continuitate și doresc completarea normei didactice;

  • 25-27 august: repartizarea candidaților cu medii peste 5 la Titularizare 2026, precum și a celor cu rezultate obținute în ultimii ani, pe posturi netitularizabile.

Peste 17.000 de candidați eligibili pentru titularizare

În urma soluționării contestațiilor, încă 1.065 de candidați au obținut medii de cel puțin 7. Astfel, numărul total al candidaților eligibili pentru titularizare a ajuns la 17.205, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Rata candidaților care au obținut minimum 7 la proba scrisă este de 54,41%, cu 3,36 puncte procentuale mai mare decât înainte de contestații.

Numărul posturilor rămâne insuficient

La nivel național sunt disponibile doar 6.166 de posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată. În consecință, peste 11.000 de candidați care au obținut media minimă necesară nu vor putea deveni titulari în această sesiune.

Ministerul Educației a anunțat că numărul notelor maxime a rămas neschimbat după contestații: 28 de candidați au obținut nota 10 la proba scrisă a concursului de Titularizare 2026.

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