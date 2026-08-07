Advertising
Social· 2 min citire
Titularizare 2026: Lista posturilor vacante pentru profesori este actualizată vineri
Titularizare 2026
Lista posturilor didactice vacante va fi actualizată vineri, 7 august, după finalizarea repartizării candidaților de la Titularizare 2026 pe posturi pe perioadă nedeterminată. Actualizarea va reflecta locurile rămase disponibile după ședințele publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:19„Sunt medic, ruda ta e grav bolnavă”. Victime din 10 județe, păcălite prin metoda "Accidentul": prejudiciu de 500.000 de lei
- 08:42Râurile Europei intră într-o nouă eră a secetei. Cursuri de apă considerate permanente nu mai curg
- 08:18Steagul roșu, arborat din nou pe litoral. Salvamarii au cerut ajutorul polițiștilor pentru a scoate turiștii din apă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News