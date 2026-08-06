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Gigi Becali, mesaj în direct pentru MM Stoica: „Mă oprește când vreau să arunc milioane pe transferuri”
MM Stoica
Gigi Becali a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Mihai Stoica și a dezvăluit că oficialul FCSB este persoana care îl temperează atunci când ia decizii impulsive în privința transferurilor. Patronul fostei campioane spune că, fără intervenția lui MM, ar fi investit sume uriașe în încercarea de a întări lotul.
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