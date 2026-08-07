Bolojan: Nivelul Dunării asigură o funcționare a centralei de la Cernavodă de patru-cinci zile dacă debitele vor scădea

Publicat 7 aug. 2026, 10:51 Sursă realitatea.net

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că nivelul Dunării asigură funcţionarea timp de patru-cinci zile a reactorului de la Cernavodă rămas în funcţiune dacă debitele vor scădea în continuare cu până la trei centimetri pe zi şi a precizat că autorităţile continuă să depună eforturi pentru a asigura alimentarea cu apă de răcire.

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