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Două zile de extreme meteo: caniculă de până la 39 de grade și furtuni puternice în aproape toată țara

ANM emite avertizări multiple de vreme severă

ANM emite avertizări multiple de vreme severă

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 7 aug. 2026, 11:17

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 7 august 2026, o serie de coduri galbene și portocalii valabile pentru 7 și 8 august, care vizează atât valul de caniculă, cât și instabilitatea atmosferică accentuată.

Un cod galben de caniculă acoperă Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, sudul și vestul Olteniei, precum și zone din Transilvania și Crișana, cu maxime de 31-37 de grade și nopți tropicale. Județele Arad și Timiș se află sub cod portocaliu, unde temperaturile pot atinge 35-39 de grade.

În paralel, un cod galben de furtuni este valabil vineri după-amiază și seara pentru Banat, Crișana, Transilvania, Moldova și Muntenia, cu vijelii de 50-70 km/h, averse torențiale și grindină. Un cod portocaliu de vijelii puternice (până la 90 km/h) și grindină de 2-4 cm vizează zona montană, Maramureșul și nordul Moldovei.

Sâmbătă, canicula și furtunile persistă în mai multe regiuni, iar disconfortul termic rămâne ridicat.

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