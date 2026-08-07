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Două zile de extreme meteo: caniculă de până la 39 de grade și furtuni puternice în aproape toată țara
ANM emite avertizări multiple de vreme severă
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 7 august 2026, o serie de coduri galbene și portocalii valabile pentru 7 și 8 august, care vizează atât valul de caniculă, cât și instabilitatea atmosferică accentuată.
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