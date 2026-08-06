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Loto 6/49, 6 august 2026. Numerele câștigătoare au fost anunțate. Miza depășește 9 milioane de euro

Loto

Loto

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 19:19

Joi, 6 august 2026, Loteria Română a organizat o nouă rundă de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Interesul rămâne ridicat, mai ales după extragerile de duminică, în urma cărora au fost acordate peste 24.300 de premii, cu o valoare totală ce a depășit 2,44 milioane de lei.

Numerele extrase joi, 6 august 2026

Loto 6/49: 25, 16, 5, 41, 42, 6

Noroc: 9858024

Joker: 26, 44, 28, 10, 30 + 3

Noroc Plus: 171918

Loto 5/40: 10, 19, 8, 20, 40, 5

Super Noroc: 408885

Reporturi consistente la tragerile de joi

La categoria I a jocului Loto 6/49 este pus în joc un report de peste 49 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 9,34 milioane de euro, unul dintre cele mai mari premii disponibile în această perioadă. La Noroc, reportul cumulat a trecut de 3,79 milioane de lei, adică peste 722.300 de euro.

Și la Joker premiile au rămas atractive. Categoria I are un report de peste 3,22 milioane de lei (aproximativ 614.500 de euro), iar la categoriile a II-a și a III-a sunt disponibile reporturi de peste 91.200 de lei fiecare.

La Noroc Plus, premiul aflat în joc depășește 561.200 de lei, în timp ce la Loto 5/40 reportul categoriei I a ajuns la peste 80.400 de lei.

Pentru jucătorii de la Super Noroc, reportul cumulat depășește 355.800 de lei, echivalentul a peste 67.800 de euro.

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