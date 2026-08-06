Loto 6/49, 6 august 2026. Numerele câștigătoare au fost anunțate. Miza depășește 9 milioane de euro

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 19:19

Joi, 6 august 2026, Loteria Română a organizat o nouă rundă de trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

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