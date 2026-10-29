Realitatea de Hunedoara - Știri de Ultimă Oră

Dosar penal la un service auto din Hunedoara. Polițiștii au descoperit 1.300 de litri de ulei și antigel uzat

Dosar penal la un service auto din Hunedoara. Polițiștii au descoperit 1.300 de litri de ulei și antigel uzat

Actualitate

Dosar penal la un service auto din Hunedoara, după ce polițiștii au descoperit 1.300 de litri de ulei și antigel uzat, depozitați necorespunzător.

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