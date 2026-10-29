Realitatea de Hunedoara - Știri de Ultimă Oră
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Dosar penal la un service auto din Hunedoara. Polițiștii au descoperit 1.300 de litri de ulei și antigel uzat
Dosar penal la un service auto din Hunedoara, după ce polițiștii au descoperit 1.300 de litri de ulei și antigel uzat, depozitați necorespunzător.
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