AUR a votat pentru introducerea de măsuri ferme pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane

Alianța pentru Unirea Românilor a votat pentru introducerea de măsuri ferme pentru limitarea răspândirii virusului pestei porcine africane, şi anume: permiterea ANSVSA să dispună extracţia integrală a mistreţilor din zonele afectate de cazurile de pestă porcină africană la mistreţ, prioritar faţă de planurile cinegetice obişnuite, instituirea de măsuri de control la frontieră prin autorizarea testării obligatorii pentru pesta porcină africană a porciilor vii şi a produselor din carne din import/comerţ intracomunitar în caz de risc major, instituirea de sancţiuni severe: confiscarea animalelor şi a mijloacelor de transport în cazul transporturilor ilegale.
Deputatul AUR, Călin Matieș, a atras atenția, în cadrul intervenției sale din plen, că pesta porcină africană nu este doar de ieri, de alaltăieri în România, ci de vreo șase ani, acuzând conducerea ANSVSA că nu a luat măsuri pentru prevenirea acestei peste.
„Pesta porcină africană nu este doar de ieri, de alaltăieri în România. Este de vreo șase ani. Și de vreo șase ani tot batem cu ea. Și cine este șeful în fața tuturor doctorilor care se bat cu pesta porcină africană? Domnul Bociu, subalternul domnului Bolojan. Și de cinci ani de zile, domnul Bociu nu știu cum face, dar în continuare pesta porcină africană ține România interzisă la exportul de porc.
Mai mult de atât, s-au alocat milioane de euro, milioane de euro în această combatere a pestei porcine africane. Și ce să vezi? Zero! Zero efecte! Și poate vom mai aloca în continuare din banii contribuabililor români și europeni pentru această combatere a pestei porcine africane, și tot rezultat zero atâta timp cât domnul Bociu, subalternul domnului Bolojan, este la conducerea ANSVSA-ului!”, a arătat Călin Matieș.
Acesta a subliniat că președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, trebuie să își dea demisia „pentru că sunt rezultate zero în combaterea pestei porcine africane”.
Deputatul AUR a precizat că formațiunea din care face parte a susținut acest proiect de lege, iar parlamentarii AUR au fost printre inițiatori „pentru că orice sursă financiară care sprijină sectorul suin, sectorul ovin sau alte sectoare din zootehnia românească este o mană cerească, pentru că nu mai durează mult, dragi parlamentari, și zootehnia românească ajunge la faliment! Agricultura românească ajunge la faliment! Pentru că, ce să vezi, în conducerea acestor sectoare sunt politruci care nu fac altceva decât să distrugă și să se lupte împotriva agricultorului român!”
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026