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Tarifele pentru rovinietă și sistemul TollRo se aplică de la 1 octombrie 2026. Ce se schimbă pentru șoferi și transportatori

CNAIR anunță calendarul noii tarifări rutiere

CNAIR anunță calendarul noii tarifări rutiere

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 7 aug. 2026, 10:01

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că aplicarea tarifelor pentru rovinietă și a sistemului TollRo va începe la 1 octombrie 2026.

De la 31 august 2026 va fi introdus Sistemul de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR), implementat pe domeniul Serviciului European de Taxare Rutieră (SETRE) România, alături de sistemul TollRo.

TollRo se aplică vehiculelor de marfă cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 tone, iar vehiculele de transport mixt vor fi asimilate acestora. Tarifele vor fi colectate prin STRR. Legea nr. 226/2023, modificată ulterior, prevede explicit că aplicarea rovinietei și a TollRo de către CNAIR începe la 1 octombrie 2026.

Data de 31 august 2026 reprezintă termenul de implementare a infrastructurii și a sistemelor, iar interoperabilitatea cu sistemele similare din celelalte state membre UE, prin SETRE, devine operațională din 15 ianuarie 2027.

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