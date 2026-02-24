Realitatea de Hunedoara - Știri de Ultimă Oră
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Hackerii ruși folosesc o metodă nouă pentru a fura conturile.
Gestul lui Cristiano Ronaldo înaintea penalty-ului cu Croația a devenit viral. Ce cred fanii că a spus starul portughez
Ciolacu îl compară pe Bolojan cu Firea în scandalul azilelor: „Ea a plecat nevinovată, el rămâne cu semnătura pe rapoarte”
Summitul NATO vine cu un anunț major pentru Kiev. Ucraina ar urma să un primească sprijin militar record
Radu Miruță, solicitare fără precedent către Ucraina: „Dronele să se autodistrugă la intrarea în apele României”
FIFA schimbă regulile jocului! Finala Cupei Mondiale ar putea avea o pauză de 30 de minute
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