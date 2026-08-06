Planul decisiv pentru salvarea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cum vor fi scufundate barjele în Dunăre

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 19:56

După mai multe zile de pregătiri, verificări și amânări, autoritățile au aprobat varianta tehnică ce va fi folosită pentru scufundarea barjelor încărcate cu rocă, în cadrul operațiunii de deviere a cursului Dunării necesare lucrărilor de la Reactorul 2 al Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

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