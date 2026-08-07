Bolojan, despre legea salarizării: „Ar putea fi adoptată în perioada următoare. S-a întârziat depunerea din cauza unor discursuri iresponsabile în spaţiul public”

Publicat 7 aug. 2026, 11:51 Sursă Realitatea.net

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că proiectul legii salarizării unitare este pregătit pentru a fi trimis în Parlament, însă depunerea a fost amânată în lipsa unui acord politic care să îi asigure adoptarea. Șeful Executivului afirmă că actul normativ ar putea fi votat în perioada următoare, având în vedere impactul financiar important al măsurii.

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