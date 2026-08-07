Bolojan, despre legea salarizării: „Ar putea fi adoptată în perioada următoare. S-a întârziat depunerea din cauza unor discursuri iresponsabile în spaţiul public”

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că proiectul legii salarizării unitare este pregătit pentru a fi trimis în Parlament, însă depunerea a fost amânată în lipsa unui acord politic care să îi asigure adoptarea. Șeful Executivului afirmă că actul normativ ar putea fi votat în perioada următoare, având în vedere impactul financiar important al măsurii.
„Eu cred că, cu responsabilitate, cât mai este, inclusiv legea salarizării unitare ar putea fi adoptată în perioada următoare, pentru că de aceste legi depind sume importante de bani”, a afirmat Ilie Bolojan.
Bolojan: Proiectul poate fi depus în Parlament oricând
Potrivit premierului interimar, întârzierea depunerii proiectului este legată atât de negocierile nefinalizate, cât și de mesajele transmise în spațiul public despre posibile majorări salariale în sectorul bugetar.
„Legea salarizării poate fi depusă oricând. Legea are forma la care să fie depusă. Problema este că atunci când o depui, să ai totuși o formă de acord ca să ai șanse să treacă. Și s-a întârziat depunerea ei tocmai din cauza acestor discuții care nu s-au finalizat și pe fondul unor discursuri iresponsabile în spațiul public”, a explicat Bolojan.
Premierul interimar invocă „discursuri iresponsabile”
El a arătat că legea nu ar urma să aducă automat creșteri pentru toate categoriile de angajați de la stat, ci ar avea ca obiectiv principal corectarea unor dezechilibre salariale acumulate de-a lungul timpului.
„Astăzi avem oameni în sectorul public cu salarii foarte mari, mult mai mari decât cei din sectorul privat, pentru că de-a lungul anilor și-au rezolvat, prin apartenența la o anumită structură profesională, prin angajarea într-un anumit minister, un nivel de salariu mult peste normalitate. În cazul acestora nu va crește, dar sunt alte categorii la care această lege le crește salariile cu 15-20%”, a declarat premierul interimar la un post de radio.
Bolojan a susținut că adoptarea legii ar aduce mai multă echitate în sistemul public de salarizare și ar permite o mai bună predictibilitate a cheltuielilor cu salariile în anii următori.
Unele categorii ar putea primi creșteri de 15-20%
Premierul a precizat că au existat consultări repetate cu sindicatele, la nivelul Ministerului Muncii, dar a subliniat că Executivul trebuie să țină cont de limitele bugetare.
„M-am întâlnit cu sindicatele, dar mai mult decât ne putem permite, nu putem da. E mult mai corect să le spui asta”, a spus Bolojan.
În opinia sa, amânarea legii ar putea genera presiuni suplimentare asupra bugetului în toamnă, când Guvernul ar putea fi nevoit să indexeze salariile. O astfel de soluție ar majora anvelopa salarială, fără să elimine diferențele dintre categoriile de bugetari.
„Va pune presiune pe deficit, vom pierde bani și vom avea inechitățile și mai mari”, a avertizat Ilie Bolojan.