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Fostă directoare economică, trimisă în judecată pentru delapidarea a 4,5 milioane de lei prin 18 transferuri bancare

Dosar de corupție la o companie de stat

Dosar de corupție la o companie de stat

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 7 aug. 2026, 11:20

O fostă directoare economică a unei companii de stat a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind acuzată că și-a însușit peste 4,5 milioane de lei din patrimoniul instituției.

Faptele ar fi avut loc între 5 noiembrie 2024 și 24 februarie 2025, la scurt timp după ce femeia a preluat funcția, în octombrie 2024.

Potrivit anchetei, inculpata ar fi realizat 18 transferuri bancare, între 22.500 și 438.520 de lei, folosind fără drept datele de autentificare și dispozitivele altor două angajate. În ordinele de plată a trecut nume de furnizori reali, dar a introdus contul ei sau al unei firme administrate de soț. Aplicația bancară nu verifica concordanța dintre beneficiar și IBAN.

Pentru a masca operațiunile, ar fi întocmit documente false – referate, facturi și situații de lucrări – care atestau servicii inexistente. Procurorii au menținut sechestrul pe bunurile, conturile și veniturile femeii, până la recuperarea sumei de 4.541.041 de lei. Aceasta se află sub control judiciar și beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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