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Politica· 2 min citire
Mihai Enache (liderul deputaților AUR): „Senatorii PNL și Guvernul vor să scoată la vânzare bunuri publice pentru a stinge datoriile pentru vaccinurile Pfizer!”
Mihai Enache (liderul deputaților AUR
Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, anunță că, în cadrul comisiei de administrație și a comisiei juridice din Camera Deputaților, AUR a reușit blocarea unei inițiative legislative a unor senatori PNL, susținută de Guvernul Bolojan, care ar fi permis vânzarea activelor statului român pentru acoperirea unor litigii, inclusiv cel existent cu compania farmaceutică Pfizer.
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