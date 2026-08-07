Politica· 1 min citire

Senatorii și deputații rămân la muncă. Sesiunea extraordinară, prelungită până la votul pe legea salarizării

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 7 aug. 2026, 09:49

Sesiunea extraordinară se prelungește și săptămâna viitoare. Decizia a fost luată aseară, iar senatorii și deputații vor rămâne la muncă până când legea salarizării ajunge la vot în Parlament.

Sesiunea extraordinară a Parlamentului a fost prelungită și pentru săptămâna viitoare, în zilele de 11 și 12 august, când senatorii și deputații vor reveni la muncă pentru a dezbate și adopta proiectele legislative rămase restante.

Principala miză este legea salarizării, pe care parlamentarii speră să o dezbată și să o adopte săptămâna viitoare, în condițiile în care termenul-limită pentru aprobarea reformei este sfârșitul lunii. Deocamdată, proiectul nu a ajuns în Parlament, deoarece sindicatele au solicitat modificarea formei propuse, iar autoritățile lucrează în continuare la varianta finală.

Dacă proiectul va fi transmis Legislativului în timp util, acesta va fi introdus suplimentar pe ordinea de zi și va intra în dezbaterea senatorilor și deputaților.

Tot săptămâna viitoare, parlamentarii vor fi prezenți și pentru eventualele modificări legislative care ar putea fi necesare după decizia Curții Constituționale privind reforma Agenției Naționale de Integritate. Judecătorii CCR revin din vacanță și urmează să analizeze sesizarea depusă pe acest subiect. În funcție de verdictul Curții, Parlamentul va putea interveni rapid pentru modificarea actului normativ, dacă va fi necesar.

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