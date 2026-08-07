Dunărea crește ușor la intrarea în țară, dar rămâne mult sub media lunii august

Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) se situa vineri, 7 august 2026, la 1.400 mc/s și va avea o tendință de creștere până la 1.450 mc/s la jumătatea săptămânii viitoare, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Distribuie articolul

Mai multe articole despre debit dunare