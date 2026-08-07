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Economie· 1 min citire
Dunărea crește ușor la intrarea în țară, dar rămâne mult sub media lunii august
Prognoză hidrologică pentru Dunăre
Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) se situa vineri, 7 august 2026, la 1.400 mc/s și va avea o tendință de creștere până la 1.450 mc/s la jumătatea săptămânii viitoare, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
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