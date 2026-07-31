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Marco Rubio, mesaj pentru Oana Țoiu: „Parteneriatul cu România este puternic și prețuit”

Oana Țoiu (Profimedia)

Oana Țoiu (Profimedia)

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 14:37

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a făcut public schimbul de mesaje avut cu secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, cu prilejul aniversării a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a SUA. Cei doi oficiali au subliniat importanța relației bilaterale și a valorilor comune care stau la baza parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite.

Potrivit mesajului publicat de Oana Țoiu pe platforma X, Marco Rubio i-a mulțumit pentru urările transmise și a evidențiat principiile care au stat la baza fondării Statelor Unite.

„Vă mulţumesc pentru mesajul amabil transmis cu ocazia celebrării a 250 de ani. În contextul marcării momentului fondării naţiunii noastre, ne amintim de principiile care ne-au creat ţara timp de aproape două secole şi jumătate: libertate, drepturile naturale şi convingerea că libertatea trebuie să fie păstrată şi protejată.

Mesajul dumneavoastră ne face să ne gândim la valoarea prieteniei între popoare şi la susţinerea acestor idealuri comune”, a transmis Marco Rubio. Șeful diplomației americane a subliniat că apreciază relația dintre cele două state și și-a exprimat dorința de a continua colaborarea.

„Într-o lume în continuă schimbare, parteneriatele puternice bazate pe valori şi interese comune ne fac naţiunile mai puternice. Aştept cu nerăbdare să continuăm colaborarea noastră pentru a promova pacea, prosperitatea şi idealurile comune care ne apropie”, a adăugat secretarul de stat al SUA.

La rândul său, Oana Țoiu i-a mulțumit oficialului american pentru mesaj și a reafirmat importanța relației dintre România și Statele Unite.

„Cu adevărat, într-o lume în continuă schimbare, libertatea este o valoare pe care trebuie să protejăm. Aşa cum popoarele noastre ştiu, nu a fost uşor de obţinut, dar azi este fundamentul pe care facem eforturi să construim un cămin bun pentru viitor şi prietenii şi mai puternice cu alte state. Parteneriatul nostru strategic este puternic şi preţuit”, a transmis ministrul interimar de Externe.

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