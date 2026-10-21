Actualitate

Mesaj Ro-Alert în Tulcea: localnicii sfătuiți să se adăpostească din cauza dronelor

Mesaj Ro-Alert în Tulcea: localnicii sfătuiți să se adăpostească din cauza dronelor

Ana Maria Păcuraru: Donald Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor. Ce a transmis despre războiul din Iran și viitorul lui JD Vance

Ana Maria Păcuraru: Donald Trump, prima reacție după înfrângerea republicanilor. Ce a transmis despre războiul din Iran și viitorul lui JD Vance

Anca Alexandrescu dezvăluie jocurile din spatele ușilor închise la Culisele Statului Paralel

Anca Alexandrescu dezvăluie jocurile din spatele ușilor închise la Culisele Statului Paralel

Alertă RO-Alert în județul Tulcea! Posibilă incursiune de drone în apropierea graniței

Alertă RO-Alert în județul Tulcea! Posibilă incursiune de drone în apropierea graniței

Accident naval în Marea Neagră, în apropiere de Neptun. Șapte marinari turci, implicați într-o operațiune de salvare

Accident naval în Marea Neagră, în apropiere de Neptun. Șapte marinari turci, implicați într-o operațiune de salvare

Melania Trump, mediator între Moscova și Kiev. Relatare de Ana Maria Păcuraru

Melania Trump, mediator între Moscova și Kiev. Relatare de Ana Maria Păcuraru

Dosar penal la un service auto din Hunedoara. Polițiștii au descoperit 1.300 de litri de ulei și antigel uzat

Dosar penal la un service auto din Hunedoara. Polițiștii au descoperit 1.300 de litri de ulei și antigel uzat

Operațiune DIICOT de amploare: 65 de percheziții într-un dosar de furturi de marfă. Prejudiciu de 9 milioane de euro

Operațiune DIICOT de amploare: 65 de percheziții într-un dosar de furturi de marfă. Prejudiciu de 9 milioane de euro

Atac cibernetic la supermarketuri: 6 magazine din România, afectate de creșterea temperaturii

Atac cibernetic la supermarketuri: 6 magazine din România, afectate de creșterea temperaturii

VIDEO Peste 300 de percheziții în România. Prejudiciile din dosare se apropie de 47 de milioane de lei

VIDEO Peste 300 de percheziții în România. Prejudiciile din dosare se apropie de 47 de milioane de lei

Alertă la granița României cu Ucraina! Două drone detectate de radarele MApN

Alertă la granița României cu Ucraina! Două drone detectate de radarele MApN

Vreme extremă în România: 60 de copaci doborâți și 30 de mașini avariate în București. Ninsori abundente la Sinaia și inundații în Constanța

Vreme extremă în România: 60 de copaci doborâți și 30 de mașini avariate în București. Ninsori abundente la Sinaia și inundații în Constanța

Cum se circulă în țară? Carosabil umed pe mai multe drumuri. Transalpina și Transfăgărășan rămân închise

Cum se circulă în țară? Carosabil umed pe mai multe drumuri. Transalpina și Transfăgărășan rămân închise

Accident rutier la ieșirea din Petroșani spre Aninoasa, patru persoane transportate la spital

Accident rutier la ieșirea din Petroșani spre Aninoasa, patru persoane transportate la spital

Marți, 3 noiembrie, ediție incendiară a emisiunii „Culisele Statului Paralel” despre alegerile din SUA, cu Anca Alexandrescu și Ana Maria Păcuraru

Marți, 3 noiembrie, ediție incendiară a emisiunii „Culisele Statului Paralel” despre alegerile din SUA, cu Anca Alexandrescu și Ana Maria Păcuraru

ANM a emis noi avertizări meteo! Cod portocaliu de ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Ce județe sunt vizate

ANM a emis noi avertizări meteo! Cod portocaliu de ploi, vânt puternic și ninsori la munte. Ce județe sunt vizate

Operațiunea Jupiter 6: peste 200 de percheziții într-o singură zi

Operațiunea Jupiter 6: peste 200 de percheziții într-o singură zi

Tragedie aviatică în Florida: nouă persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit în apropierea reședinței lui Donald Trump

Tragedie aviatică în Florida: nouă persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit în apropierea reședinței lui Donald Trump

Sabotaje la comandă – o investigație marca Ana Maria Păcuraru

Sabotaje la comandă – o investigație marca Ana Maria Păcuraru

Problemele Metrorex, discutate cu ministrul Transporturilor. Sindicaliștii reclamă lipsa finanțării

Problemele Metrorex, discutate cu ministrul Transporturilor. Sindicaliștii reclamă lipsa finanțării

Vremea se schimbă radical la final de octombrie! Unde vin ploile și unde sunt așteptate ninsori

Vremea se schimbă radical la final de octombrie! Unde vin ploile și unde sunt așteptate ninsori

RAR întrerupe serviciile online pe 31 octombrie. Ce trebuie să știe șoferii

RAR întrerupe serviciile online pe 31 octombrie. Ce trebuie să știe șoferii

Control la MApN privind achizițiile de armament prin SAFE. Ce verifică Ministerul Apărării

Control la MApN privind achizițiile de armament prin SAFE. Ce verifică Ministerul Apărării

Trei salvamontiști români au cucerit două vârfuri din Anzi. Au urcat pe Chimborazo, la peste 6.000 de metri

Trei salvamontiști români au cucerit două vârfuri din Anzi. Au urcat pe Chimborazo, la peste 6.000 de metri

Al doilea suspect în cazul tâlhăriei din Hunedoara a fost reținut

Al doilea suspect în cazul tâlhăriei din Hunedoara a fost reținut

Vreme mohorâtă în București: 10 zile cu puțin soare. Cum va fi vremea în restul țării

Vreme mohorâtă în București: 10 zile cu puțin soare. Cum va fi vremea în restul țării

Focuri de armă în apropierea locuinței premierului Luca Niculescu. Poliția din București face verificări

Focuri de armă în apropierea locuinței premierului Luca Niculescu. Poliția din București face verificări

Nava cu trei identități. O investigație semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”

Nava cu trei identități. O investigație semnată de Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza Zilei”

Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis: Călin Georgescu rămâne în arest încă 30 de zile

Judecătorii de la Curtea de Apel București au decis: Călin Georgescu rămâne în arest încă 30 de zile

Ediție explozivă a emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, de la 20:55. Anca Alexandrescu, noi dezvăluiri din interiorul sistemului

Ediție explozivă a emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, de la 20:55. Anca Alexandrescu, noi dezvăluiri din interiorul sistemului

Călin Georgescu: Curtea de Apel București decide miercuri dacă rămâne în arest preventiv

Călin Georgescu: Curtea de Apel București decide miercuri dacă rămâne în arest preventiv

Ninsori la munte și prognoza ANM pentru iarna 2026-2027. Recomandări importante pentru turiști

Ninsori la munte și prognoza ANM pentru iarna 2026-2027. Recomandări importante pentru turiști

Ninge abundent pe Transfăgărășan. Drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire, iar șoferii sunt avertizați

Ninge abundent pe Transfăgărășan. Drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire, iar șoferii sunt avertizați

Prognoza ANM până pe 23 noiembrie. Când se răcește vremea și cum vor evolua ploile

Prognoza ANM până pe 23 noiembrie. Când se răcește vremea și cum vor evolua ploile

2 cutremure în România, în doar câteva ore! Ce magnitudini au avut seismele din Vrancea

2 cutremure în România, în doar câteva ore! Ce magnitudini au avut seismele din Vrancea

Victor Alistar, despre problemele justiției, la „Sub semnul legii”: „Un cadru normativ din ce în ce mai contradictoriu”

Victor Alistar, despre problemele justiției, la „Sub semnul legii”: „Un cadru normativ din ce în ce mai contradictoriu”

Vremea luni, 26 octombrie: prognoza meteo în România

Vremea luni, 26 octombrie: prognoza meteo în România

PSD își pregătește strategia pentru lunile următoare. Măsurile anunțate de Sorin Grindeanu

PSD își pregătește strategia pentru lunile următoare. Măsurile anunțate de Sorin Grindeanu

Victor Alistar, primul invitat al proiectului „Sub semnul legii”. Alessia Păcuraru aduce publicului perspectiva din interiorul Înaltei Curți

Victor Alistar, primul invitat al proiectului „Sub semnul legii”. Alessia Păcuraru aduce publicului perspectiva din interiorul Înaltei Curți

Navă comercială lovită în Marea Neagră, la 13 mile marine de port. Risc de scufundare și intervenție de urgență

Navă comercială lovită în Marea Neagră, la 13 mile marine de port. Risc de scufundare și intervenție de urgență

Cutremur de 3,9 grade în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs în toiul nopții

Cutremur de 3,9 grade în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs în toiul nopții

Vremea se răcește în noiembrie. Ce anunță ANM despre temperaturi și precipitații

Vremea se răcește în noiembrie. Ce anunță ANM despre temperaturi și precipitații

Alertă de securitate cibernetică: vulnerabilități PHP pot pune în pericol site-urile și serviciile online

Alertă de securitate cibernetică: vulnerabilități PHP pot pune în pericol site-urile și serviciile online

Atenție, șoferi! Transporturi agabaritice pe drumurile din România. Ce trasee sunt vizate

Atenție, șoferi! Transporturi agabaritice pe drumurile din România. Ce trasee sunt vizate

România obține clasificarea internațională INSARAG Heavy. Echipa RO-USAR-01 poate interveni în dezastre majore

România obține clasificarea internațională INSARAG Heavy. Echipa RO-USAR-01 poate interveni în dezastre majore

Parlamentul European cere accelerarea trenurilor de mare viteză în UE. Ce înseamnă planul pentru România

Parlamentul European cere accelerarea trenurilor de mare viteză în UE. Ce înseamnă planul pentru România

Infotrafic: Ceață densă pe drumurile din România. Vizibilitate sub 50 de metri în mai multe județe

Infotrafic: Ceață densă pe drumurile din România. Vizibilitate sub 50 de metri în mai multe județe

Atac devastator cu dronă în Abyei: cel puțin 153 de morți după lovirea unei piețe

Atac devastator cu dronă în Abyei: cel puțin 153 de morți după lovirea unei piețe

Alertă aeriană în județul Tulcea: RO-Alert transmis în nordul și estul județului

Alertă aeriană în județul Tulcea: RO-Alert transmis în nordul și estul județului

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