Cod galben de inundații în România. Zeci de râuri din peste 20 de județe, sub avertizare până sâmbătă

Publicat 7 aug. 2026, 12:36 Sursă Realitatea.Net

Hidrologii au emis vineri o atenționare de tip Cod galben de inundații, valabilă de la ora 12:00 și până sâmbătă, la ora 12:00. În intervalul menționat, specialiștii avertizează că ploile pot provoca viituri rapide, creșteri ale debitelor și depășirea cotelor de atenție pe râuri din peste 20 de județe.

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