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Actualitate· 2 min citire
Cod galben de inundații în România. Zeci de râuri din peste 20 de județe, sub avertizare până sâmbătă
Inundații / Profimedia
Publicat7 aug. 2026, 12:36
SursăRealitatea.Net
Hidrologii au emis vineri o atenționare de tip Cod galben de inundații, valabilă de la ora 12:00 și până sâmbătă, la ora 12:00. În intervalul menționat, specialiștii avertizează că ploile pot provoca viituri rapide, creșteri ale debitelor și depășirea cotelor de atenție pe râuri din peste 20 de județe.
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