Advertising
Economie· 1 min citire
În intervalul orar de seară, consumul de curent „a scăzut cu 200-300 de megawați”
Consum redus energie
Publicat7 aug. 2026, 13:02
Sursărealitatea.net
Premierul Ilie Bolojan a declarat că producţia națională de energie acoperă necesarul din timpul zilei, însă lipsa capacităţilor de stocare generează deficit în orele de seară.
Citește și
- 08:20Avertismentul lui Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare”
- 07:02Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește. România, la mâna importurilor: energia pierdută va fi cumpărată
- 23:25Reportaj‑eveniment marca Realitatea PLUS din Centrala de la Cernavodă, realizat cu câteva ore înainte de oprirea reactorului 2
- 16:14Noua taxă europeană începe să-și arate efectele: comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress s-au prăbușit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News