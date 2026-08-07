Economie· 1 min citire

Criza din energie. Cine scapă de măsurile de raționalizare impuse de Bolojan

Criza din energie

Criza din energie

Scris deStoica Marian
Publicat7 aug. 2026, 10:43
Sursărealitatea.net

Criza din energie va fi decontată de marile companii! Guvernul se reunește în ședință pentru a doua zi consecutiv ca să adopte Hotărârea de Guvern prin care abilitează Transelectrica să impună limitarea consumului pentru companiile industriale. Asta înseamnă că firmele vor fi înștiințate cu 24 de ore înainte câtă energie electrică au la dispoziție pentru următoarea zi, iar statul nu va acorda despăgubiri.

Măsura vizează exclusiv marii consumatori de energie electrică, care, în situații de criză, ar putea primi notificări cu 24 de ore înainte prin care vor fi informați că trebuie să își reducă consumul în ziua următoare, din cauza disponibilității limitate de energie.

Hotărârea de Guvern nu prevede sancțiuni pentru companiile vizate și nici acordarea unor compensații pentru reducerea consumului.

De la aplicarea măsurii vor fi exceptate unitățile a căror activitate este esențială pentru protejarea vieții și siguranței oamenilor, precum spitalele, sanatoriile, minele și alte obiective similare. De asemenea, clienții casnici nu sunt vizați, întrucât măsura se aplică exclusiv companiilor.

În ședința de Guvern de astăzi urmează să fie adoptată cea de-a doua hotărâre prin care Transelectrica va fi abilitată să dispună limitarea consumului de energie al marilor consumatori în situații de criză.

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