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Doi studenţi ai Universităţii Transilvania Brașov fac parte din delegaţia ce va reprezenta România la WorldSkills Shanghai

Studenţi ai Universităţii Transilvania Brașov FOTO: UNITBV

Studenţi ai Universităţii Transilvania Brașov FOTO: UNITBV

Scris deStoica Marian
Publicat7 aug. 2026, 11:16
Sursărealitatea.net

Universitatea Transilvania Braşov va fi reprezentată la WorldSkills Shanghai 2026, cea mai mare competiţie internaţională dedicată competenţelor profesionale şi tehnice, printr-o echipă formată din doi studenţi şi un expert, se arată într-un comunicat de presă transmis vineri de conducerea instituţiei de învăţământ superior.

Cei doi studenţi braşoveni, Miruna-Ioana Ungureanu şi Dumitru-Vlad Crepşe, ambii studenţi ai Facultăţii de Design de produs şi mediu, vor concura la proba de Mecatronică, una dintre cele 11 secţiuni în care România este prezentă la ediţia din acest an.

'Secţiunea de Mecatronică face parte din pachetul de Manufacturing and Engineering Technology şi este, ca întotdeauna, una dintre cele mai interesante, provocatoare şi complexe secţiuni, în care competitorii, pe parcursul a patru zile, trebuie să îşi pună în valoare abilităţile de asamblare mecanică, electrică, pneumatică, programare şi punere în funcţiune, depanare şi optimizare a unor sisteme mecatronice complexe. Pregătirea echipei braşovene se desfăşoară în cadrul Centrului de Pregătire de Excelenţă în Mecatronică de la Facultatea de Design de produs şi mediu. (...)

Considerată echivalentul Jocurilor Olimpice pentru meserii, competiţia WorldSkills reuneşte aproximativ 1.400 de concurenţi din peste 70 de ţări şi regiuni, care îşi demonstrează competenţele în 64 de secţiuni de concurs, de la IT, mecatronică şi robotică, până la industrie, construcţii şi servicii', a precizat sursa citată.

În ultimii ani, studenţii mecatronişti braşoveni au câştigat trei medalii de excelenţă la EuroSkills Gdansk 2023, WorldSkills Lyon 2024 şi EuroSkills Herning 2025, dar şi premiul Best of Nation Award, acordat anul trecut secţiunii cu cel mai bun rezultat din întreaga delegaţie a României.

România participă la WorldSkills Shanghai în perioada 22-27 septembrie, cu o delegaţie formată din 45 de persoane - competitori, experţi, echipa de suport şi observatori -, iar participarea este coordonată de WorldSkills România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, instituţii de învăţământ şi parteneri din mediul de afaceri şi cu sprijinul programului Erasmus+.

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