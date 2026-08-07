Reactorul 2 de la Cernavodă, la un pas de oprire. Intervenția de pe brațul Bala ar putea fi reluată astăzi

Publicat 7 aug. 2026, 07:58 Sursă realitatea.net

Operațiunea de scufundare a barjelor pe brațul Bala a fost amânată pentru a doua oară, pentru ASTĂZI dimineață, din cauza curenților puternici, care puneau în pericol viața muncitorilor. Salvarea centralei de la Cernavodă este contracronometru, după ce Dunărea a scăzut cu 2 centimetri în ultimele ore, iar reactorul 2 este la un pas să fie oprit. În același timp, premierul demis Ilie Bolojan ia măsuri pentru un posibil blackout și a pregătit un act normativ pentru deconectarea marilor consumator de energie.

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