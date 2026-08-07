Strategia AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Dungaciu: „Vrem să vedem cine semnează și cine nu”

AUR a lansat platforma online suspeND.ro, prin care urmărește să prezinte stadiul demersului privind suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce formațiunea condusă de George Simion a anunțat în repetate rânduri că a început strângerea semnăturilor necesare pentru inițierea procedurii parlamentare.
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat într-un interviu acordat Digi24.ro că platforma are rolul de a evidenția parlamentarii care susțin inițiativa.
Potrivit liderului AUR, platforma nu este destinată colectării de semnături din partea cetățenilor, ci urmărește exclusiv susținerea parlamentară.
„Presiunea pe tema asta crește, iar site-ul este o chestiune tehnică. Nu sunt semnături online, sunt semnăturile parlamentarilor. Vrem să vedem cine semnează și cine nu, să avem un bilanț la zi”, a declarat Dan Dungaciu.
Întrebat pe câți parlamentari se bazează AUR pentru declanșarea procedurii de suspendare, acesta nu a avansat un număr, însă a susținut că sprijinul politic ar putea crește dacă actualul blocaj politic continuă.
„Depinde cum merg lucrurile în România. Dacă merg prost și România este blocată, mă aștept ca numărul lor să crească direct proporțional cu timpul care va trece într-o Românie fără Guvern”, a afirmat prim-vicepreședintele AUR.
Dan Dungaciu a precizat că decizia oficială privind inițierea suspendării președintelui a fost luată după discuțiile purtate în perioada negocierilor pentru formarea unui nou Guvern. Întrebat dacă George Simion i-a transmis președintelui Nicușor Dan intenția AUR de a iniția suspendarea în timpul consultărilor privind formarea Executivului, Dungaciu a răspuns că, din câte știe, acest subiect nu a fost discutat.
Liderul AUR a susținut că președintele și-ar fi modificat poziția în privința formării unei majorități parlamentare și a făcut o comparație cu o afirmație celebră a fostului campion mondial la box Mike Tyson.
„Domnul Nicușor Dan și-a schimbat de câteva ori poziția. Cum spunea Mike Tyson: «Toată lumea are o strategie până primește primul pumn în față». Ei au avut prima strategie...”, a declarat Dan Dungaciu.