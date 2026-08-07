Strategia AUR pentru suspendarea lui Nicușor Dan. Dungaciu: „Vrem să vedem cine semnează și cine nu”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 7 aug. 2026, 08:46

AUR a lansat platforma online suspeND.ro, prin care urmărește să prezinte stadiul demersului privind suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce formațiunea condusă de George Simion a anunțat în repetate rânduri că a început strângerea semnăturilor necesare pentru inițierea procedurii parlamentare.

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