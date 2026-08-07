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Lăsau casele fără acoperiș și cereau zeci de mii de lei. Trei bărbați trimiși în judecată pentru șantaj și tâlhărie

Rețea de șantaj cu meșteri falsi de acoperișuri

Rețea de șantaj cu meșteri falsi de acoperișuri

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 7 aug. 2026, 13:09

Trei bărbați care se prezentau drept meșteri specializați în repararea acoperișurilor au fost trimiși în judecată, în stare de arest preventiv, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.

Ei sunt acuzați de șantaj și tâlhărie, faptele fiind comise între august 2020 și mai 2025, în București, Ilfov, Prahova și Dâmbovița.

Metoda era simplă: publicau anunțuri profesioniste pe internet, negociuau prețuri rezonabile, apoi aduceau muncitori care decopertau complet acoperișurile. Ulterior, prin constrângeri și amenințări, cereau sume mult mai mari – între 13.000 și 198.000 de lei – pentru a finaliza lucrările, în condițiile în care casele rămâneau vulnerabile.

Prejudiciul total estimat este de aproximativ 350.000 de lei. Procurorii au pus sechestru pe șapte autoturisme și patru imobile ale inculpaților, în vederea confiscării. Pentru șase infracțiuni de înșelăciune s-a dispus clasarea, după ce victimele s-au împăcat cu aceștia.

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