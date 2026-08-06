Accident pe drumul expres după o oprire de urgență. Un TIR a lovit două trailere încărcate cu mașini

Publicat 6 aug. 2026, 18:11 Actualizat 6 aug. 2026, 18:12

Un accident a avut loc pe un drum expres după ce două trailere care transportau autoturisme au oprit pe marginea șoselei. Primul șofer a tras pe dreapta din cauza unei pene de cauciuc, iar un coleg aflat în spatele său a oprit pentru a-i acorda ajutor.

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