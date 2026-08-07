Senatorii și deputații rămân la muncă. Sesiunea extraordinară, prelungită până la votul pe legea salarizării

Publicat 7 aug. 2026, 09:07 Actualizat 7 aug. 2026, 09:09 Sursă Realitatea PLUS

Sesiunea extraordinară se prelungește și săptămâna viitoare. Decizia a fost luată aseară, iar senatorii și deputații vor rămâne la muncă până când legea salarizării ajunge la vot în Parlament.

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