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Vijelii extreme în țară și temperaturi de foc. La ce să ne așteptăm în orele următoare: noile date de la ANM

Prognoza meteo ANM

Prognoza meteo ANM

Scris deStoica Marian
Publicat7 aug. 2026, 08:38
Sursărealitatea.net

Valul de căldură persistă în România, cu temperaturi ridicate în mai multe zone ale țării. Meteorologii anunță însă și perioade de instabilitate atmosferică, iar în unele regiuni sunt așteptate furtuni violente.

„Pe lângă valul de căldură care a fost persistent și intens și s-a stabilit un nou record în nordul Crișanei, 41,2 grade Celsius la Săcuieni, am avut parte și de manifestări de instabilitate atmosferică în majoritatea zonelor țării. Mai ferite de astfel de fenomene au fost bună parte din Muntenia și zona Dobrogei, în timp ce în rest au fost vijelii puternice, rafale de peste 90 km/h chiar și în zonele joase de relief, căderi de grindină, dar și cantități de apă însemnate care au depășit 40 l/mp pe arii restrânse.

Ne așteptăm ca și astăzi să avem oarecum cam același context: temperaturile estimate vor fi de la 30 de grade pe litoral până în jurul a 38 de grade în vestul țării, în zona de câmpie, iar manifestările de instabilitate vor fi din nou prezente în mare parte din țară. Zone pentru care a fost emis cod galben încă din dimineața zilei de ieri pentru averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului, dar și vijelii și căderi de grindină. Rafalele mai pot depăși 70 km/h și, în același timp, în intervale scurte de timp, ne așteptăm la cantități importante de apă, de peste 30–40 l/mp.”, a declarat meteorologul ANM Oana Păduraru.

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