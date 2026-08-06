Vremea a făcut prăpăd după caniculă. Doi bărbați au murit loviți de trăsnet în râul Mureș

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 21:39

România s-a confruntat joi cu fenomene meteo extreme, după mai multe zile de caniculă și secetă. În timp ce vestul țării a ieșit din ultima zi de cod roșu de temperaturi sufocante, în numeroase județe din centru, nord și sud au fost emise avertizări de vijelii, descărcări electrice și ploi torențiale.

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