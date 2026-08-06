Vremea a făcut prăpăd după caniculă. Doi bărbați au murit loviți de trăsnet în râul Mureș

România s-a confruntat joi cu fenomene meteo extreme, după mai multe zile de caniculă și secetă. În timp ce vestul țării a ieșit din ultima zi de cod roșu de temperaturi sufocante, în numeroase județe din centru, nord și sud au fost emise avertizări de vijelii, descărcări electrice și ploi torențiale.
Furtunile au avut urmări dramatice în județul Mureș. La Reghin, doi bărbați, în vârstă de 38 și 45 de ani, au fost loviți de trăsnet în timp ce se aflau la scăldat în râul Mureș.
Echipajele de intervenție i-au găsit în stop cardio-respirator, au reușit să-i resusciteze la fața locului și i-au transportat de urgență la spital, însă medicii nu le-au mai putut salva viața.
Ploile au adus o scurtă răcorire în mai multe zone ale țării. În Oravița și Azuga au fost înregistrate averse puternice, iar la Vârful Omu a căzut grindină. Meteorologii au emis pe parcursul zilei mai multe avertizări nowcasting pentru fenomene severe.
În localitățile unde ploile au întârziat să apară, efectele secetei continuă să se resimtă. La Brașov, un tun de zăpadă amplasat în centrul orașului a fost folosit pentru a pulveriza apă și a le oferi trecătorilor un răgaz de la temperaturile care au depășit 35 de grade Celsius.
La Timișoara, temperatura resimțită în orele amiezii a ajuns la 42 de grade, iar locuitorii au evitat deplasările în aer liber și au căutat soluții pentru a face față căldurii sufocante.
Seceta afectează în continuare alimentarea cu apă în numeroase localități. Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, peste 80 de localități din țară au restricții în furnizarea apei potabile, cele mai multe fiind în județele Neamț, Bacău și Bihor. Alte șase localități din județul Mureș au intrat pe această listă, iar locuitorii primesc apă doar în intervalul 18:00-24:00.
Pentru ziua de vineri, meteorologii anunță o ușoară diminuare a valului de căldură. Codul roșu de caniculă va fi ridicat, însă sudul și vestul țării vor rămâne sub influența temperaturilor ridicate. În același timp, aproape întreaga țară se va afla sub cod galben de instabilitate atmosferică, cu vijelii, descărcări electrice și ploi torențiale.