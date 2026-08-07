Meta, sancționată cu 567 de milioane de dolari în cel mai sever verdict pe tema siguranței copiilor

Hotărârea se adaugă celor 375 de milioane de dolari pe care Meta fusese deja obligată să le plătească în acest dosar, suma totală ajungând la 942 de milioane de dolari.
Potrivit BBC, este cea mai mare sancțiune pronunțată până acum împotriva companiei într-un caz privind siguranța minorilor.
Judecătorul Bryan Biedscheid a stabilit că gigantul rețelelor sociale reprezintă o „tulburare a ordinii publice”, comparabilă cu poluarea aerului, și că trebuie să depună banii într-un fond destinat reducerii efectelor negative viitoare.
Hotărârea se adaugă celor 375 de milioane de dolari pe care Meta fusese deja obligată să le plătească în acest dosar, suma totală ajungând la 942 de milioane de dolari.
Judecătorul Biedscheid a comparat Meta cu o fabrică, al cărei produs îl reprezintă publicitatea și conținutul, iar „vătămarea psihologică și exploatarea sexuală a copiilor” sunt poluarea care trebuie eliminată.
Un purtător de cuvânt al Meta, compania care deține și administrează Instagram, Facebook, WhatsApp și Threads, a declarat joi: „Nu suntem de acord cu hotărârea și vom face apel.”
„Depunem eforturi susținute pentru a menține utilizatorii în siguranță pe platformele noastre și am fost transparenți în privința dificultăților legate de identificarea și eliminarea persoanelor rău intenționate și a conținutului dăunător. Avem în continuare încredere în rezultatele noastre privind protejarea adolescenților în mediul online și vom continua să ne apărăm împotriva acuzațiilor care denaturează faptele”, a adăugat el.
Referitor la hotărârea anterioară, prin care fusese obligată să plătească 375 de milioane de dolari în același dosar, Meta anunțase că intenționează să facă apel și oferise o explicație similară. A fost pentru prima dată când un stat american a câștigat un proces împotriva Meta pentru probleme legate de siguranța copiilor.
Meta se confruntă în prezent cu mii de procese similare în Statele Unite. Pe lângă hotărârile pronunțate în New Mexico, compania a pierdut la începutul acestui an și un proces la Los Angeles, bazat pe acuzații asemănătoare.
Cazul din New Mexico are la bază un proces intentat în 2023 de avocații statului, care au susținut că Meta trebuie trasă la răspundere pentru modul în care platformele sale au pus copiii în pericol și i-au expus la materiale sexuale explicite și la contacte cu prădători sexuali.
În prima etapă a procesului, instanța a stabilit că Meta a încălcat în mod repetat Legea privind practicile comerciale neloiale din New Mexico, deoarece algoritmii săi de recomandare îi „direcționau” practic pe utilizatorii tineri către conținut și contacte dăunătoare.
Algoritmii de recomandare sunt instrumentele folosite de Meta pentru a selecta automat conținutul pe care un utilizator îl vede pe platformele companiei.
În hotărârea privind cea de-a doua etapă a procesului, judecătorul Biedscheid a stabilit că efectele negative produse de Meta au atins nivelul unei „tulburări a ordinii publice”, respectiv al unei probleme de sănătate și siguranță devenite atât de răspândite, încât afectează publicul larg.
Pe lângă faptul că reprezintă cea mai mare sancțiune primită de Meta pentru probleme privind siguranța copiilor, hotărârea pare să fie și prima în care o companie de socializare online este considerată o sursă de tulburare a ordinii publice.
„Așa cum poluarea nocivă produsă de o fabrică poate afecta dreptul comun al publicului la un aer rezonabil de curat, efectele dăunătoare ale platformelor Meta asupra copiilor nu rămân limitate la aceste platforme, ci se extind asupra internetului în ansamblu și, poate cel mai îngrijorător, asupra lumii reale, generând o povară socială comună și afectând copiii vizați, familiile și școlile acestora, precum și spitalele și autoritățile de aplicare a legii”, a scris judecătorul.
Fondul pe care Meta a fost obligată să îl creeze va fi folosit pentru finanțarea măsurilor destinate să reducă „efectele extinse ale prejudiciului”, a precizat judecătorul Biedscheid.
Cea mai mare parte a banilor, respectiv 420 de milioane de dolari, va fi alocată tratării efectelor negative deja produse de platformele Meta, prin finanțarea „programelor clinice adecvate sau a altor programe de sănătate comportamentală, precum și a specialiștilor în domeniu”, potrivit hotărârii.
O altă parte a sumei va fi destinată cursurilor de conștientizare și prevenire, inclusiv pregătirii profesorilor și profesioniștilor din domeniul sănătății pentru gestionarea efectelor nocive ale rețelelor sociale asupra copiilor.
Judecătorul a mai obligat Meta să adopte și alte măsuri, printre care să se asigure că niciun cont al unui utilizator cu vârsta sub 18 ani nu este recomandat unui adult și că adulții nu pot trimite mesaje utilizatorilor minori. Compania trebuie, de asemenea, să interzică trimiterea sau primirea imaginilor cu nuditate de către minori și să aplice o politică de tip „o singură abatere” în cazul adulților implicați în exploatarea sexuală a copiilor.
În plus, Meta a fost obligată să elimine afișarea numărului de aprecieri pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani, să interzică notificările push pentru acești utilizatori în fiecare zi, între orele 22:00 și 7:00, precum și în timpul anului școlar, între orele 8:00 și 15:00, cu excepția weekendurilor și să introducă pentru acești utilizatori o limită obligatorie de utilizare de 90 de ore cumulate pe lună pentru Instagram și Facebook, echivalentul a aproximativ trei ore pe zi.
Săptămâna viitoare, în California va începe un alt proces important împotriva Meta. Procurorii generali din aproape 36 de state americane acuză compania că a încălcat legile privind protejarea vieții private a copiilor.