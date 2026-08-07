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Vicepremierul lui Bolojan le cere românilor să amâne spălatul pentru a reduce consumul de energie

Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat7 aug. 2026, 07:15
SursăRealitatea PLUS

În plin val de caniculă, vedem și ipocrizia vicepremierului Oana Gheorghiu: le cere românilor să amâne spălatul. Românii sunt îndemnați să reducă pentru câteva ore consumul de energie. Cum? Prin reducerea folosirii mașinii de spălat, a uscătoarelor și a altor aparate mari consumatoare de energie, pentru ca cererea națională să scadă de la 7.700 la 7.300 MW în orele de vârf, spune Gheorghiu.

Totodată, într-o postare pe rețelele sociale, vicepremierul lui Bolojan îi acuză pe foștii miniștri ai Energiei că nu au investit suficient în capacități de stocare.

Astfel, Oana Gheorghiu continuă mesajul premierului demis Ilie Bolojan, care le-a cerut în mod repetat românilor, companiilor și autorităților să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf.

De altfel, Bolojan a recunoscut că România a întârziat cu investițiile în baterii și în noi capacități de producție, în timp ce proiecte importante din energie au fost amânate sau nu au fost finalizate la timp.

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