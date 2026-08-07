Vicepremierul lui Bolojan le cere românilor să amâne spălatul pentru a reduce consumul de energie

Publicat 7 aug. 2026, 07:15 Sursă Realitatea PLUS

În plin val de caniculă, vedem și ipocrizia vicepremierului Oana Gheorghiu: le cere românilor să amâne spălatul. Românii sunt îndemnați să reducă pentru câteva ore consumul de energie. Cum? Prin reducerea folosirii mașinii de spălat, a uscătoarelor și a altor aparate mari consumatoare de energie, pentru ca cererea națională să scadă de la 7.700 la 7.300 MW în orele de vârf, spune Gheorghiu.

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