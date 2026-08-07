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Actualitate· 1 min citire
Vântul puternic a smuls mai mulți arbori și un acoperiș la Hunedoara
Foto: Facebook | Dan Bobouțanu
Publicat7 aug. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net
Autoritățile menționează că nu au existat persoane rănite.
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