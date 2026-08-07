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Vântul puternic a smuls mai mulți arbori și un acoperiș la Hunedoara

Foto: Facebook | Dan Bobouțanu

Foto: Facebook | Dan Bobouțanu

Scris deStoica Marian
Publicat7 aug. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net

Autoritățile menționează că nu au existat persoane rănite.

Acoperişul unui bloc s-a desprins şi mai mulţi arbori s-au prăbuşit din cauza vântului care a suflat cu putere şi a ploii căzute, joi după-amiază, în municipiul Hunedora.

Furtuna a provocat pagube materiale, precizează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara.

Potrivit datelor centralizate de autorități, 3 copaci au căzut peste 3 autoturisme, fără ca în interiorul autovehiculelor să fie persoane.

Alţi 2 arbori au căzut peste fire de curent electric, iar 3 arbori au spart ferestrele unor locuinţe.

De asemenea, acoperişul unui bloc de locuinţe s-a desprins şi a căzut peste arbori.

Totodată, apa din canalizare a refulat şi a pătruns în interiorul unui cabinet medical din municipiu, precizează Agerpres.

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