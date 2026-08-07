Japonia ordonă evacuări în așteptarea taifunului Dolphin

Peste 500 de zboruri au fost anulate.
Sute de mii de persoane din sud-vestul Japoniei au primit vineri ordin de evacuare, iar peste 500 de zboruri au fost anulate, în timp ce taifunul Dolphin, care se deplasează lent, se apropie de regiune și amenință să aducă rafale de vânt violente, ploi abundente și valuri înalte.
Taifunul de categoria 1 avea viteze maxime susținute ale vântului de 144 de kilometri pe oră, cu rafale care atingeau 198 de kilometri pe oră, și se apropia de un lanț de insule situat între regiunea Kyushu și prefectura Okinawa, a anunțat Agenția Meteorologică Japoneză (JMA).
Autoritățile au emis ordine de evacuare pentru aproape 260.000 de locuitori din prefecturile Kagoshima și Okinawa, iar Toyota a suspendat vineri activitatea în nouă fabrici.
Taifunul Dolphin era așteptat să își mențină intensitatea pe măsură ce se apropia de prefectura Okinawa, sporind riscul unor vânturi care ar putea avaria sau prăbuși unele construcții, au avertizat autoritățile.
Agenția meteorologică niponă a precizat că s-ar putea forma și o bandă liniară de precipitații – o zonă îngustă cu ploi torențiale și furtuni –, ceea ce ar putea provoca inundații.
Furtuna de mari dimensiuni cuprindea, de asemenea, o mare parte din Kyushu, cea mai sudică dintre principalele insule ale Japoniei, aducând vânturi puternice inclusiv în prefectura Kumamoto, încă afectată de cutremurul cu magnitudinea 7,1 produs săptămâna trecută.
Aproximativ 6.700 de locuitori din Kumamoto se află în continuare în centre de evacuare, după ce numeroase locuințe s-au prăbușit.
Agenția meteorologică a avertizat și asupra riscului de insolație, în condițiile în care temperaturile ar urma să atingă 36 de grade Celsius în unele regiuni.