Când revin ploile și când scapă România de caniculă. Prognoza ANM pe o lună

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Potrivit meteorologilor, vremea va rămâne caldă în prima parte a perioadei, însă după 17 august sunt așteptate precipitații apropiate de normal, iar din 24 august temperaturile vor coborî spre valorile obișnuite pentru sfârșitul verii.
Meteorologii subliniază că prognoza pe patru săptămâni are caracter orientativ și indică tendința generală a vremii, nu evoluția exactă de la o zi la alta. În ansamblu, estimările arată o diminuare treptată a căldurii excesive spre finalul lunii august și o revenire a precipitațiilor la valori normale după 17 august.
Săptămâna 10–17 august: vreme caldă și deficit de ploi
În intervalul 10–17 august, temperaturile vor fi peste normal în vestul și centrul țării, în timp ce în sud-est valorile vor fi ușor mai scăzute. În restul regiunilor, vremea va fi apropiată de media perioadei.
ANM estimează un regim pluviometric deficitar în toată țara, cu un deficit mai accentuat în vest, nord și centru.
Săptămâna 17–24 august: temperaturi ridicate, dar ploi normale
Între 17 și 24 august, temperaturile medii vor rămâne peste valorile normale în cea mai mare parte a țării, mai ales în vest și centru. În schimb, cantitățile de precipitații sunt prognozate să revină la valori apropiate de normal pentru această perioadă.
Aceasta este prima săptămână în care meteorologii estimează o normalizare a regimului de ploi la nivel național.
Săptămâna 24–31 august: scăpăm de caniculă
În intervalul 24–31 august, temperatura medie a aerului va fi, în general, apropiată de normalul climatologic. Doar regiunile vestice și centrale ar putea înregistra valori ușor mai ridicate.
În nordul țării sunt așteptate precipitații ușor peste normal, iar în rest cantitățile de ploaie vor fi apropiate de media perioadei. Potrivit acestei estimări, episoadele de caniculă ar urma să se retragă după 24 august.
Săptămâna 31 august – 7 septembrie: început de septembrie cu vreme normală
Pentru începutul lunii septembrie, ANM prognozează temperaturi apropiate de cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu valori ușor mai ridicate în vest și centru.
Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi, în general, apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.