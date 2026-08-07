Când revin ploile și când scapă România de caniculă. Prognoza ANM pe o lună

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Potrivit meteorologilor, vremea va rămâne caldă în prima parte a perioadei, însă după 17 august sunt așteptate precipitații apropiate de normal, iar din 24 august temperaturile vor coborî spre valorile obișnuite pentru sfârșitul verii.

Distribuie articolul