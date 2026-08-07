Ilie Bolojan, mesaj pe Facebook în plină criză energetică: premierul demis continuă să se laude cu măsurile luate

Publicat 7 aug. 2026, 08:40 Actualizat 7 aug. 2026, 08:41 Sursă Realitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis, vineri dimineață, un nou mesaj pe rețelele de socializare, în contextul în care agenția de rating Moody's urmează să anunțe dacă retrogradează sau nu România în categoria „junk”.

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