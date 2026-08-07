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Ilie Bolojan, mesaj pe Facebook în plină criză energetică: premierul demis continuă să se laude cu măsurile luate

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat7 aug. 2026, 08:40
Actualizat7 aug. 2026, 08:41
SursăRealitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan a transmis, vineri dimineață, un nou mesaj pe rețelele de socializare, în contextul în care agenția de rating Moody's urmează să anunțe dacă retrogradează sau nu România în categoria „junk”.

În plină criză politică, Ilie Bolojan a transmis, vineri, un nou mesaj pe pagina sa de Facebook. Premierul demis continuă să se laude cu măsurile care, în opinia sa, au dus România în haos. El spune că a fost „cinstit cu românii”, că încă de la început a făcut „ordine în finanțele țării” și că „a limitat risipa”.

„Am muncit din greu ca să recuperăm toate restanțele acumulate în ultimii ani în programul PNRR, astfel încât să nu pierdem sume importante”, a scris Ilie Bolojan în postarea menționată.

Premierul a vorbit și despre stabilitate politică. "O majoritate parlamentară stabilă, un guvern serios și un program de guvernare predictibil, realist și responsabil aduc un plus de credibilitate în privința politicilor publice. La noi, guvernul a fost doborât și suntem în incertitudine politică", a spus Bolojan.

Postarea premierului demis a venit într-un moment greu pentru România. În plină criză politică, Ilie Bolojan în continuare se laudă cu măsurile care au dus România în haos.

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