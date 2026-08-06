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Actualitate· 1 min citire
Ilie Bolojan anunță ieftinirea carburanților: Petromidia revine la capacitate maximă
Ilie Bolojan, Carburanți
Premierul demis Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea începe să scadă, după ce rafinăria Petromidia și-a reluat treptat activitatea și va funcționa din nou la capacitate maximă. Potrivit acestuia, problemele de aprovizionare care au afectat piața în ultimele săptămâni au fost depășite.
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