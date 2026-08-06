Ilie Bolojan anunță ieftinirea carburanților: Petromidia revine la capacitate maximă

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 17:38

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea începe să scadă, după ce rafinăria Petromidia și-a reluat treptat activitatea și va funcționa din nou la capacitate maximă. Potrivit acestuia, problemele de aprovizionare care au afectat piața în ultimele săptămâni au fost depășite.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ilie bolojancarburanti