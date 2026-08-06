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Ilie Bolojan anunță ieftinirea carburanților: Petromidia revine la capacitate maximă

Ilie Bolojan, Carburanți

Ilie Bolojan, Carburanți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 17:38

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat că prețurile la carburanți ar putea începe să scadă, după ce rafinăria Petromidia și-a reluat treptat activitatea și va funcționa din nou la capacitate maximă. Potrivit acestuia, problemele de aprovizionare care au afectat piața în ultimele săptămâni au fost depășite.

Bolojan a explicat că producția rafinăriei ajunsese la doar 50% din capacitate din cauza dificultăților în aprovizionarea cu țiței, generate de extinderea conflictului din zona Mării Negre. În prezent, producția a crescut la 85%, iar din ziua următoare instalațiile urmau să funcționeze la capacitate completă.

Premierul a precizat că au fost deblocate și transporturile de combustibil către vestul și nord-vestul țării, după ce unele companii limitaseră temporar vânzările angro pentru a asigura alimentarea stațiilor de carburanți.

În opinia sa, revenirea producției la Petromidia, împreună cu măsurile adoptate de autorități, ar trebui să ducă la o stabilizare a pieței și, în perioada următoare, la o reducere a prețurilor la pompă. Bolojan a subliniat că principala prioritate a Guvernului a fost menținerea fluxului de aprovizionare cu combustibili în întreaga țară.

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