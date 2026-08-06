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Actualitate· 1 min citire
Miza uriașă a scufundării barjelor. Reactorul 2 de la Cernavodă poate primi o nouă „gură de oxigen”
Reactor
Autoritățile se pregătesc să reia operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje încărcate cu piatră, o intervenție considerată esențială pentru menținerea debitului de apă necesar funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă.
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