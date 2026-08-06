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Miza uriașă a scufundării barjelor. Reactorul 2 de la Cernavodă poate primi o nouă „gură de oxigen”

Reactor

Reactor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 15:24

Autoritățile se pregătesc să reia operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje încărcate cu piatră, o intervenție considerată esențială pentru menținerea debitului de apă necesar funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă.

Potrivit estimărilor, dacă lucrările se vor desfășura conform planului, Reactorul 2 ar putea continua să producă energie încă aproximativ 10-11 zile, oferind un răgaz important în contextul nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Intervenția fusese amânată cu o zi din motive de siguranță, iar specialiștii au analizat mai multe variante privind amplasarea barjelor. Una dintre soluții presupunea scufundarea lor în larg, împreună cu amenajarea unui prag din piatră pe fundul fluviului, însă această opțiune a fost considerată mai riscantă.

În prezent, autoritățile iau în calcul varianta inițială, care presupune poziționarea celor patru barje în apropierea malului, la un unghi de aproximativ 105 grade, pentru a redirecționa un volum mai mare de apă către brațul care alimentează zona Cernavodă.

Până acum, detonarea controlată a stâncii de la Pârjoaia și lucrările de dragare efectuate în zona Bala au contribuit la menținerea funcționării Reactorului 2 pentru încă câteva zile. Totuși, reprezentanții centralei consideră că scufundarea barjelor este decisivă pentru prelungirea activității instalației.

Situația rămâne însă delicată. Debitul Dunării continuă să scadă, iar hidrologii estimează că fluviul ar putea atinge un nou minim istoric, ceea ce menține presiunea asupra autorităților și a sistemului energetic național.

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