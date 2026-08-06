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Actualitate· 1 min citire
Ilie Dumitrescu îl apără pe Gigi Becali: „Problema de la FCSB nu este patronul”
Gigi Becali
Fostul internațional Ilie Dumitrescu consideră că Gigi Becali nu este principalul responsabil pentru perioada dificilă traversată de FCSB. În opinia sa, adevărata provocare este relația dintre antrenor și jucători, după eliminarea din Conference League și remiza cu Farul din SuperLiga.
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