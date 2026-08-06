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Patronul CFR Cluj, mesaj fără precedent: „Cât să mai pierd bani?”

Neluțu Varga

Neluțu Varga

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 14:38

Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, a transmis un mesaj ferm în privința situației financiare a clubului, respingând categoric zvonurile potrivit cărora echipa ar putea ajunge în insolvență. Totuși, omul de afaceri a lăsat să se înțeleagă că viitorul său în fotbal este incert.

Finanțatorul formației din Gruia a declarat că va continua să susțină clubul în actualul sezon, însă nu poate garanta că va face același lucru și în stagiunea următoare, invocând pierderile financiare acumulate în ultimii ani.

„M-am săturat de discuțiile despre insolvență și faliment. Atât timp cât sunt eu patron, CFR Cluj nu va ajunge în această situație. În schimb, nu știu cât voi mai rămâne în fotbal. Anul acesta voi continua să sprijin echipa, dar de la anul vom vedea. Cât să mai pierd bani?”, a transmis Varga.

Declarațiile vin într-o perioadă în care CFR Cluj a reușit să depășească mai multe probleme financiare, inclusiv datoriile către ANAF și restricțiile la transferuri. De asemenea, conducerea a achitat recent salariile restante ale jucătorilor.

Neluțu Varga conduce CFR Cluj din 2017, perioadă în care clubul a obținut rezultate importante atât în competițiile interne, cât și în cupele europene. Rămâne de văzut dacă acesta va continua să finanțeze echipa și după încheierea actualului sezon.

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