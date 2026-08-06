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Actualitate· 1 min citire
Patronul CFR Cluj, mesaj fără precedent: „Cât să mai pierd bani?”
Neluțu Varga
Patronul CFR Cluj, Neluțu Varga, a transmis un mesaj ferm în privința situației financiare a clubului, respingând categoric zvonurile potrivit cărora echipa ar putea ajunge în insolvență. Totuși, omul de afaceri a lăsat să se înțeleagă că viitorul său în fotbal este incert.
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