Trump neagă că SUA se confruntă cu un deficit de armament

Președintele Donald Trump a respins informațiile potrivit cărora Statele Unite s-ar confrunta cu un deficit de muniții și a promis, într-o postare pe o rețea socială, că va cere „pedepse îndelungate cu închisoarea” pentru persoanele suspectate că au divulgat informații.
„Statele Unite dispun de cantități uriașe de «muniții», în special din anumite categorii”, a scris liderul de la Casa Albă. „În plus, cantități mari sunt produse și livrate în SUA, în funcție de necesități”, a adăugat el.
Donald Trump și Pentagonul se confruntă cu tot mai multe întrebări despre situația arsenalului militar, în condițiile în care războiul a intrat în cea de-a șasea lună, iar un acord de pace rămâne greu de realizat.
Iranul a reacționat la informațiile privind diminuarea stocurilor americane afirmând că armamentul produs pe plan intern îi oferă capacitatea de a răspunde „oricărei amenințări”.
„Cu fiecare zi, semnele diminuării capacităților inamicului devin tot mai evidente”, a scris pe platforma X ministrul iranian al Apărării. „Însă forțele noastre armate, sprijinite de industria de apărare a țării, sunt pe deplin pregătite să răspundă oricărei amenințări”, a adăugat Majid Ibn-e-Reza.
Potrivit lui, „cei care încearcă acum să-și cumpere securitatea și superioritatea militară prin sisteme importate își vor da seama în curând că tehnologia proprie a Iranului este superioară oricărui sistem din regiune”.
După ce Statele Unite au folosit cantități foarte mari de armament dificil de produs în cadrul operațiunii militare denumite „Epic Fury”, precum și în atacurile reciproce care au urmat, administrația Trump a încercat să-i asigure pe americani că stocurile de rachete ale țării rămân consistente.
CBS News a relatat că Statele Unite au consumat o mare parte din stocul lor global de rachete de precizie cu rază lungă de acțiune în timpul războiului. Informația a fost atribuită unor două surse anonime care cunosc direct situația.
Între timp, The Washington Post a relatat miercuri seara că Trump l-ar fi confruntat săptămâna trecută pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, în legătură cu un posibil deficit de armament, citând, de asemenea, surse anonime. BBC nu a confirmat informația.
„Autorii scurgerilor acestor declarații trădătoare sunt vânați”, a scris Trump pe Truth Social, adăugând: „Vom cere pedepse îndelungate cu închisoarea!”
Într-o postare ulterioară, el a răspuns direct articolului publicat de The Washington Post: „Cred cu adevărat că «relatările» lor false sunt acte de trădare!”
„Sunt extrem de mulțumit de activitatea lui Pete Hegseth”, a mai notat președintele american.
Pe baza datelor disponibile public, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS), un institut de cercetare specializat în securitate națională, a estimat că, până la sfârșitul lunii iulie, Statele Unite mai aveau între 759 și 827 de rachete Patriot. Numărul reprezintă aproximativ o treime din cele 2.330 de rachete disponibile înainte de începerea conflictului.
De asemenea, Statele Unite ar fi utilizat deja aproximativ 60% din rachetele sistemului de apărare antirachetă la mare altitudine THAAD, folosite pentru interceptarea atacurilor, a declarat miercuri Mark Cancian, colonel în retragere al infanteriei marine și consilier principal în cadrul CSIS.
SUA se confruntă cu solicitări de armament și în afara conflictului cu Iranul, ceea ce ar putea exercita o presiune suplimentară asupra stocurilor.
Washingtonul a furnizat Ucrainei un număr semnificativ de rachete Patriot după invazia Rusiei din 2022. Pe măsură ce stocurile americane se reduc, Cancian se așteaptă însă ca Pentagonul să păstreze rachetele rămase.
În cadrul unei reuniuni a cabinetului, Trump le-a declarat reporterilor că aprobarea solicitării recente a Ucrainei pentru rachete Patriot suplimentare ar reprezenta „un pas important”, dar că cele două țări „continuă să discute” despre acest subiect.
Finanțarea, comandarea, producerea și livrarea multor sisteme moderne de armament necesită perioade îndelungate, ceea ce face dificilă înlocuirea rapidă a munițiilor după utilizarea lor.
Administrația americană a susținut constant că Statele Unite dispun de stocuri suficiente.
„Avem mult mai multe muniții decât oricine altcineva din lume și mult mai multe decât avem nevoie”, a declarat Trump luna trecută pentru The Wall Street Journal.
La rândul său, Pete Hegseth a calificat informațiile despre un deficit al stocurilor drept „o poveste fabricată”, într-o apariție din 14 iunie la emisiunea Face the Nation a postului CBS.
Administrația a indicat însă că intensifică producția, el declarând că Statele Unite depun eforturi pentru a fabrica rapid mai mult armament.
Luna trecută, șeful Pentagonului a solicitat Senatului american fonduri de urgență în valoare totală de 87 de miliarde de dolari (68 de miliarde de lire sterline), pentru plata militarilor și pentru „refacerea rapidă a stocurilor de echipamente și muniții”.