Planul de criză privind raționalizarea energiei: 9 scenarii de risc în care se aplică

Publicat 7 aug. 2026, 07:50 Sursă realitatea.net

Ilie Bolojan închide robinetul de energie pentru marile companii! Guvernul pregătește o Hotărâre prin care statul va decide cât curent poate folosi fiecare companie cu 24 de ore înainte. Sunt luate în calcul 9 scenarii principale de criză în care s-ar putea aplica raționalizarea, inclusiv un atac cibernetic sau un conflict militar.

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