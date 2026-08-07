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Economie· 1 min citire
Planul de criză privind raționalizarea energiei: 9 scenarii de risc în care se aplică
Raționalizare energie/ Colaj foto AI
Publicat7 aug. 2026, 07:50
Sursărealitatea.net
Ilie Bolojan închide robinetul de energie pentru marile companii! Guvernul pregătește o Hotărâre prin care statul va decide cât curent poate folosi fiecare companie cu 24 de ore înainte. Sunt luate în calcul 9 scenarii principale de criză în care s-ar putea aplica raționalizarea, inclusiv un atac cibernetic sau un conflict militar.
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