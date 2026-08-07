Declinul industriei românești: De ce se închid fabricile profitabile și de ce continuă exodul forței de muncă

Privatizarea marilor combinate și uzine din România s-a soldat, în numeroase cazuri, cu vânzarea acestora pe sume derizorii către proprietari care au abandonat investițiile tehnologice. Închiderea treptată a platformelor industriale a lăsat sute de mii de oameni fără locuri de muncă, alimentând direct exodul forței de muncă către alte țări europene.

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