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Ilie Bolojan evită un răspuns clar despre averea partenerei sale: „Am respectat întotdeauna legea”
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan a fost întrebat dacă va face publică declarația de avere a partenerei sale de viață, după modelul adoptat de președintele Nicușor Dan. Premierul demis nu a oferit un răspuns direct, limitându-se să spună că va respecta legea, așa cum susține că a făcut pe tot parcursul activității sale în funcții publice.
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