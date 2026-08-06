Ilie Bolojan evită un răspuns clar despre averea partenerei sale: „Am respectat întotdeauna legea”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 16:34

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă va face publică declarația de avere a partenerei sale de viață, după modelul adoptat de președintele Nicușor Dan. Premierul demis nu a oferit un răspuns direct, limitându-se să spună că va respecta legea, așa cum susține că a făcut pe tot parcursul activității sale în funcții publice.

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