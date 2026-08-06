Actualitate· 1 min citire

Ilie Bolojan evită un răspuns clar despre averea partenerei sale: „Am respectat întotdeauna legea”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 aug. 2026, 16:34

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă va face publică declarația de avere a partenerei sale de viață, după modelul adoptat de președintele Nicușor Dan. Premierul demis nu a oferit un răspuns direct, limitându-se să spună că va respecta legea, așa cum susține că a făcut pe tot parcursul activității sale în funcții publice.

Întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă intenționează să publice informațiile privind averea partenerei sale, Bolojan a evitat să confirme sau să infirme acest lucru.

El a declarat că, de la intrarea în viața publică și de la introducerea obligațiilor privind declarațiile de avere și de interese, a respectat întotdeauna prevederile legale și va continua să procedeze la fel.

Partenera lui Ilie Bolojan este Ioana Fâșie, asistent medical principal în cadrul Serviciului de Anatomie Patologică al Spitalului Județean de Urgență Oradea.

La finalul anului trecut, într-o declarație oficială privind o deplasare la Viena, purtătorul de cuvânt al Guvernului s-a referit la aceasta drept „soția” premierului, precizând că și-a suportat din fonduri proprii cheltuielile aferente călătoriei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ilie bolojandeclaratie de avere

Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe