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Actualitate· 1 min citire
Vladimir Putin intervine în politica monetară a Rusiei. Presiunile asupra Băncii Centrale se intensifică
Vladimir Putin
Președintele rus Vladimir Putin a intervenit public în dezbaterea privind politica monetară a Rusiei, sugerând de două ori în luna iulie că Banca Centrală ar trebui să reducă dobânda-cheie.
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