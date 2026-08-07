Facturile la energie ar putea crește cu până la 20% din această toamnă

Publicat 7 aug. 2026, 07:53 Sursă realitatea.net

Facturile la energie electrică ar putea crește semnificativ începând din această toamnă, pe fondul tensiunilor tot mai mari din sistemul energetic național. Specialiștii avertizează că actuala criză, alimentată de seceta severă și de scăderea accentuată a debitului Dunării, a dus deja la o majorare de peste 20% a prețurilor energiei pe piața angro, iar efectele ar putea fi resimțite în lunile următoare de milioane de consumatori.

Distribuie articolul