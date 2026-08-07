Facturile la energie ar putea crește cu până la 20% din această toamnă

Facturile la energie electrică ar putea crește semnificativ începând din această toamnă, pe fondul tensiunilor tot mai mari din sistemul energetic național. Specialiștii avertizează că actuala criză, alimentată de seceta severă și de scăderea accentuată a debitului Dunării, a dus deja la o majorare de peste 20% a prețurilor energiei pe piața angro, iar efectele ar putea fi resimțite în lunile următoare de milioane de consumatori.
Informațiile au fost prezentate de jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, care a explicat că situația de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă este unul dintre factorii care accentuează presiunea asupra pieței.
Criza energetică se adâncește
Potrivit sursei citate, România se confruntă în prezent cu o criză energetică generată de seceta extremă și de reducerea nivelului Dunării în zona Cernavodă.
Unitatea 1 a centralei nucleare este oprită, iar autoritățile monitorizează atent evoluția nivelului apei, existând îngrijorări și în privința funcționării Unității 2. În aceste condiții, producția internă de energie este afectată, iar sistemul energetic devine mai dependent de importuri și de achiziții la prețuri ridicate.
„Dacă situația nu se stabilizează în următoarea săptămână, furnizorii de energie ar putea încheia contracte la tarife mult mai mari, ceea ce ar însemna facturi mai mari pentru români din această toamnă”, a spus jurnalista.
Scumpiri estimate de până la 20%
Specialiștii din domeniu estimează că facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 20% în perioada următoare, în funcție de evoluția pieței și de costurile la care furnizorii își vor asigura energia pentru sezonul rece.
Majorarea prețurilor pe piața angro s-a produs deja, iar eventualele contracte încheiate în următoarele săptămâni la valori mai ridicate ar urma să fie reflectate ulterior în facturile consumatorilor casnici și ale companiilor.
România, printre cele mai scumpe piețe din UE
Presiunea asupra consumatorilor vine într-un moment în care România are deja unele dintre cele mai ridicate prețuri la energia electrică din Uniunea Europeană.
Datele Institutului Național de Statistică arată că energia electrică s-a scumpit cu aproape 60% în ultimii ani, ceea ce a redus semnificativ puterea de cumpărare a populației și a crescut costurile pentru mediul de afaceri.
Risc de dezechilibre în sistemul energetic
Experții avertizează că menținerea unor debite foarte scăzute ale Dunării poate crea dificultăți suplimentare pentru funcționarea centralei de la Cernavodă și pentru întregul sistem energetic național. Deși autoritățile nu au anunțat un risc iminent de întreruperi generalizate, monitorizarea consumului și a producției se face în regim permanent.
În paralel, operatorii din energie urmăresc evoluția temperaturilor și a consumului, care rămâne ridicat pe fondul caniculei.
Toamna, testul decisiv pentru consumatori
Pentru populație, adevăratul impact ar putea deveni vizibil odată cu venirea sezonului rece, când consumul de energie crește. Dacă tendința actuală a prețurilor se menține, facturile din toamnă și iarnă ar putea reprezenta un nou șoc financiar pentru gospodăriile deja afectate de inflație și de costurile ridicate ale utilităților.
Autoritățile nu au anunțat până în acest moment măsuri suplimentare de sprijin pentru consumatori, însă evoluția pieței energetice din următoarele săptămâni va fi decisivă pentru nivelul facturilor pe care românii le vor plăti în această toamnă.